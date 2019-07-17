В Унече не смогли разъехаться два учебных автомобиля

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-17T17:14:19+03:00

Что стало причиной аварии будут выяснять полицейские. Фото: vk.com, "Подслушано Унеча"

Одна из машин оказалась в кювете

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На улице в Унече днем в среду, 17 июля произошло ДТП. Дорогу не сумели поделить два учебных автомобиля.

Фотографии автоаварии выложили в соцсетях местные жители.

Обе машины получили механические повреждение. Одна из них даже оказалась в кювете.

Что стало причиной аварии будут выяснять полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU