В Унече не смогли разъехаться два учебных автомобиля
Одна из машин оказалась в кювете
Что стало причиной аварии будут выяснять полицейские. Фото: vk.com, "Подслушано Унеча"
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На улице в Унече днем в среду, 17 июля произошло ДТП. Дорогу не сумели поделить два учебных автомобиля.
Фотографии автоаварии выложили в соцсетях местные жители.
Обе машины получили механические повреждение. Одна из них даже оказалась в кювете.
Что стало причиной аварии будут выяснять полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU