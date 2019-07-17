За десять дней полицейские изъяли у брянцев больше двух килограммов наркотиков
В Брянской области за десять дней сотрудники полиции изъяли больше двух килограммов наркотиков и завели 23 уголовных дела. С такими результатами завершилась профилактическая операция "Мак", сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Также полицейские составили 53 административных протоколов за незаконный оборот либо потребление наркотических средств.
Кроме того, стражи порядка уничтожили несколько участков с дикорастущими наркосодержащими растениями, занимавшими общую площадь больше полутора квадратных километров.
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ИСТОЧНИК KP.RU