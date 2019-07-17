В Брянске оштрафовали автохама на иномарке
Водитель нарушил требования дорожного знака «Направление движения по полосам»
Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора в интернете. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
Изменить размер текста:
В Брянске по записи с видеорегистратора оштрафовали очередного нарушителя. Кадры, на которых запечатлен водитель автомобиля "Гилли Атлас", оказались в интернете. Там их и заметили сотрудники Госавтоинспекции.
- 10 июля в районе дома № 52 в микрорайоне Московский водитель нарушил требование дорожного знака «Направление движения по полосам», - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - За это его и привлекли к ответственности.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU