2019-07-17T14:35:33+03:00
Общество

В Брянске оштрафовали автохама на иномарке

Водитель нарушил требования дорожного знака «Направление движения по полосам»
Мария Дедкова
Поделиться:
Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора в интернете. Фото: ОГИБДД по городу БрянскуНарушителя нашли по записи с видеорегистратора в интернете. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
Изменить размер текста:

В Брянске по записи с видеорегистратора оштрафовали очередного нарушителя. Кадры, на которых запечатлен водитель автомобиля "Гилли Атлас", оказались в интернете. Там их и заметили сотрудники Госавтоинспекции.

- 10 июля в районе дома № 52 в микрорайоне Московский водитель нарушил требование дорожного знака «Направление движения по полосам», - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - За это его и привлекли к ответственности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске на улице Советской столкнулись две легковушки
В Брянске на улице Ульянова задержали пьяного автомобилиста
В Брянске напротив школы №11 образовалась свалка отходов
В Брянске ищут пропавшего Стефана Копачева
В Брянске за лишнее спиленное дерево в Круглом сквере оштрафуют подрядчика
Изменения в Уставе города Брянска
Оштрафованная брянская танцовщица не сумела разжалобить областной суд
В Брянске за незаконное получение кредита осудили директора компании
На выезде из Партизанской поляны перевернулась иномарка
В Брянске ищут водителя, который сбил насмерть пенсионера и уехал
В Брянске мать шестерых детей осудили за снятие порчи
Оштрафованная за танец на Кургане Бессмертия брянская танцовщица добивается отмены наказания
В Клинцах внезапно скончался 16-летний подросток
Котельная Путевки осталась без газа
«Динамо-Брянск» обыграло саратовский «Сокол» в первом матче сезона