2019-07-17T16:08:33+03:00
Общество

В Брянске за лишнее спиленное дерево в Круглом сквере оштрафуют подрядчика

Рабочие из-за неаккуратности повредили ствол
Мария Дедкова
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Взамен пострадавшего высадят новое дерево.Взамен пострадавшего высадят новое дерево.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Подрядной организации, работающей в сквере Карла Маркса в Брянске, выписали штраф.

Выяснилось, что рабочие спилили лишнее дерево. Как пояснил подрядчик, из-за неаккуратности повредили ствол.

Подрядчик не только заплатит компенсацию, но и посадит новое дерево взамен пострадавшего.

- Вместе с тем в сквере убрали еще одно ранее незапланированное дерево, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - В данном случае подрядчик был вынужден его убрать в связи с тем, что оно попала в зону реконструкции фонтана.

Рабочие кронируют деревья в рамках ремонта, который проходит в сквере. Изначально аварийными признали 15 деревьев. При проведении повторного обследования комиссия с участием специалистов Института лесного комплекса приняла решение пять из них сохранить, а десять спилить.

В итоге в сквере убрали 12 деревьев, из более чем 140, растущих в сквере. 65 деревьев кронируют, еще 63 обрежут

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ИСТОЧНИК KP.RU

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