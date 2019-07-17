Изменения в Уставе города Брянска

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-17T14:00:48+03:00

16 июля в ГДК Советского района прошли публичные слушания, на которых рассмотрели внесение изменений в Устав города Брянска

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Необходимость правки Устава связана с приведением отдельных его норм в соответствие с федеральным законодательством. В предыдущий раз поправки вносились в конце 2018 года. За истекший период произошли изменения в Федеральных законах № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Для изучения мнения горожан на обсуждение был вынесен проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска». В проекте уточняются вопросы местного значения, полномочия органов местного самоуправления. В целом вносится 15 поправок в 11 статей Устава.

В целях противодействия коррупции изменились статьи Устава города, устанавливающие запреты и ограничения для депутатов и муниципальных служащих. В частности, были исключены нормы, разрешающие участвовать в управлении садоводческими, огородническими, дачными потребительскими кооперативами.

Также было предложено заменить наименование сайта, на котором размещается информация о деятельности Брянского городского Совета народных депутатов. Ранее он назывался «официальный сайт города Брянска», теперь — «официальный сайт Брянского городского Совета народных депутатов».

Жители города на публичных слушаниях поддержали внесение изменений и дополнений в Устав города Брянска и рекомендовали принять проект Решения на очередном заседании Брянского городского Совета народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU