Оштрафованная брянская танцовщица не сумела разжалобить областной суд

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-17T12:57:50+03:00

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Жительница Брянска, которой выписали штраф за танец на Кургане Бессмертия, не сумела разжалобить областной суд. Приговор Советского районного суда оставили в силе, а апелляцию девушки не удовлетворили. Об этом сообщил адвокат девушки в своем телеграмм-канале.

Напомним, 22-летнюю девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за "оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности".

К слову, недавно девушку снова вызвали в полицию теперь уже за танец у банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU