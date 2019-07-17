2019-07-17T12:57:50+03:00
Общество

Оштрафованная брянская танцовщица не сумела разжалобить областной суд

Апелляцию 22-летней девушки не удовлетворили
Мария Дедкова
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Приговор Советского районного суда оставили в силе.Приговор Советского районного суда оставили в силе.Фото: Елена РАКОВА
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Жительница Брянска, которой выписали штраф за танец на Кургане Бессмертия, не сумела разжалобить областной суд. Приговор Советского районного суда оставили в силе, а апелляцию девушки не удовлетворили. Об этом сообщил адвокат девушки в своем телеграмм-канале.

Напомним, 22-летнюю девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за "оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности".

К слову, недавно девушку снова вызвали в полицию теперь уже за танец у банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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