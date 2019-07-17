В Брянске за незаконное получение кредита осудили директора компании
В Брянске директора компании признали виновным в незаконном получении кредитов на 85 миллионов рублей.
В 2016 году руководитель фирмы предоставил в один из банков бухгалтерскую отчетность предприятия с искаженными показателями. Тем временем реальное финансовое состояние фирмы не позволяло банку выдать кредит.
- Введенные в заблуждение сотрудники кредитной организации выдали взайм ООО «Гулливер» в 85 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.
Суд приговорил виновного к 1,5 годами лишения свободы условно.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU