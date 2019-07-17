На выезде из Партизанской поляны перевернулась иномарка
На трассе в Брянском районе произошло крупное ДТП. Около 7.30 у Партизанской поляны столкнулись три автомобиля.
По предварительной информации, 51-летний водитель за рулем "Фиата" на перекрестке не предоставил преимущество в автомобилю "Вольво" под управлением 42-летнего водителя.
От столкновения "Фиат" отбросило на проезжающую мимо фуру "Даф". Легковушка съехала в кювет, где перевернулась.
В ДТП пострадал 51-летний водитель "Фиата", сообщают в областной Госавтоинспекции.
Автомобилиста с травмой головы, раной уха и ссадинами госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU