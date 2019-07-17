На выезде из Партизанской поляны перевернулась иномарка

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-17T11:52:25+03:00

Автомобилиста с травмой головы, раной уха и ссадинами госпитализировали. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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На трассе в Брянском районе произошло крупное ДТП. Около 7.30 у Партизанской поляны столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, 51-летний водитель за рулем "Фиата" на перекрестке не предоставил преимущество в автомобилю "Вольво" под управлением 42-летнего водителя.

От столкновения "Фиат" отбросило на проезжающую мимо фуру "Даф". Легковушка съехала в кювет, где перевернулась.

В ДТП пострадал 51-летний водитель "Фиата", сообщают в областной Госавтоинспекции.

Автомобилиста с травмой головы, раной уха и ссадинами госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU