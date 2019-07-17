В Брянске ищут водителя, который сбил насмерть пенсионера и уехал
В Брянске полицейские ищут 18-летнего водителя «Судзуки Лиана», который сбил пенсионера и уехал. Пожилой мужчина от полученных травм умер в больнице.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 июля около 18.20 у дома №86 на улице Ульянова, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». И ищут свидетелей смертельной аварии. Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите в полицию.
Адрес: проспект Московский, д. 61, каб. 5
Телефоны: 8 (4832) 67-03-53, 67-03-61.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU