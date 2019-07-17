В Брянске ищут водителя, который сбил насмерть пенсионера и уехал

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-17T11:30:28+03:00

Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите в полицию. Фото: Сергей ГАПОН

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В Брянске полицейские ищут 18-летнего водителя «Судзуки Лиана», который сбил пенсионера и уехал. Пожилой мужчина от полученных травм умер в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 июля около 18.20 у дома №86 на улице Ульянова, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». И ищут свидетелей смертельной аварии. Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU