В Брянске мать шестерых детей осудили за снятие порчи

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-17T11:15:03+03:00

Приговор осужденной пока не вступил в силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске мать шестерых детей из Дятьковского района осудили за снятие порчи. Женщине назначили уловное наказание – два года лишения свободы с испытательным сроком два года.

В суде установили, что днем 20 апреля обманула прохожую – якобы провела над ней магический ритуал по снятия порчи. И добилась от женщины, чтобы та передала ей золотые украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч 250 рублей. Гадалку судили по статье «Мошенничество».

- Суд учел, что в нее есть маленькие дети, один из которых инвалид, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Лжецелительница вернула похищенные сережки и отдала деньги за кольцо, которое она успела сдать в ломбард.

Приговор осужденной пока не вступил в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU