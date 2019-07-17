В Брянске мать шестерых детей осудили за снятие порчи
В Брянске мать шестерых детей из Дятьковского района осудили за снятие порчи. Женщине назначили уловное наказание – два года лишения свободы с испытательным сроком два года.
В суде установили, что днем 20 апреля обманула прохожую – якобы провела над ней магический ритуал по снятия порчи. И добилась от женщины, чтобы та передала ей золотые украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч 250 рублей. Гадалку судили по статье «Мошенничество».
- Суд учел, что в нее есть маленькие дети, один из которых инвалид, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Лжецелительница вернула похищенные сережки и отдала деньги за кольцо, которое она успела сдать в ломбард.
Приговор осужденной пока не вступил в силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU