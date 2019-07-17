Оштрафованная за танец на Кургане Бессмертия брянская танцовщица добивается отмены наказания

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-17T11:08:12+03:00

Танцовщице назначили минимальное наказание по этой статье - штраф в 30 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Брянская танцовщица обжаловала наказание за шоу на Кургане Бессмертия. Адвокаты девушки подали апелляцию в Брянский областной суд. Жалобу рассмотрят 17 июля.

Напомним, в мае 22-летнюю жительницу Брянска признали виновной в распространении информации, выраженной в неприличной форме, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность....". Тогда танцовщице назначили минимальное наказание по этой статье - штраф в 30 тысяч рублей.

В суде танцовщица признала вину. Но сказала, что не хотела никого оскорбить.

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ИСТОЧНИК KP.RU