Из-за грозы задержали авиарейс Сочи-Брянск

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-16T18:33:20+03:00

Пилоту пришлось уходить на дополнительный круг при подлете к Брянску. Фото: Марина АНТОНОВА

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В брянском аэропорту с задержкой приземлился рейс из Сочи. Причиной этому стала гроза в нашем городе. Пилоту пришлось уходить на дополнительный круг при подлете к Брянску.

После дождя самолет благополучно сел в аэропорту в 15.55. По данным онлайн-табло, борт вылетел уже вылетел по другому маршруту.

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ИСТОЧНИК KP.RU