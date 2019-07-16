Из-за грозы задержали авиарейс Сочи-Брянск
Самолету пришлось сделать дополнительный круг
Пилоту пришлось уходить на дополнительный круг при подлете к Брянску.Фото: Марина АНТОНОВА
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В брянском аэропорту с задержкой приземлился рейс из Сочи. Причиной этому стала гроза в нашем городе. Пилоту пришлось уходить на дополнительный круг при подлете к Брянску.
После дождя самолет благополучно сел в аэропорту в 15.55. По данным онлайн-табло, борт вылетел уже вылетел по другому маршруту.
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ИСТОЧНИК KP.RU