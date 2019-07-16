Кража одежды в брянском магазине попала на запись камеры наблюдения
Владельцы отдела написали заявление в полицию
Фото: vk.com, "Черный список. Брянск".
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Кража одежды в магазине в одном из торговых центров Брянска попала на запись камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовали в соцсетях. На видео видно, что молодой мужчина смотрит женские вещи, потом прячет под одежду одну из кофточек. Кража происходит на глазах у покупателей.
Автор поста пишет, что преступление совершили 12 июля. Молодой человек украл всего четыре вещи стоимостью 5,5 тысячи рублей. Владельцы отдела написали заявление в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU