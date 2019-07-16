2019-07-16T18:22:13+03:00
Общество

В Брянске прошел митинг в честь дня рождения Павла Камозина

Участники возложили цветы к памятнику знаменитого земляка
Мария Дедкова
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Брянцы чтят подвиги Павла Камозина.Брянцы чтят подвиги Павла Камозина.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Бежицком районе Брянска во вторник, 15 июля, состоялся митинг, посвященный 102-й годовщине со дня рождения Павла Камозина.

- Павел Камозин своим трудом внес весомый вклад в борьбу с захватчиками, - сказал глава Бежицкой администрации Станислав Кошарный. - Его ратные подвиги отмечены высокими наградами. В Бежице имя Камозина носят улица, школа, два музея, две общественные организации, аэроклуб.

Первый боевой вылет младший лейтенант Камозин совершил уже 23 июня 1941 года. Он провел 90 воздушных боев, лично сбил 35 самолетов противника и 13 - в составе группы.

В завершение митинга участники возложили цветы к бюсту Павла Камозина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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