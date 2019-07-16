В Брянске прошел мощный ливень с грозой
Стихия разгулялась в Советском районе
Дождь обрушился на Брянск в считанные секунды.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 16 июля, по Брянску прокатился ливень. Непогода застала врасплох жителей Советского района.
По словам очевидцев, стихия разгулялась около четырех часов дня. Дождь с грозой обрушился на Брянск буквально в один момент, затопив центральные улицы.
А пару дней назад в Брянске выпал град. Фотографии с совсем не летними льдинками попали на просторы соцсетей. Впрочем, к концу неделю синоптики обещают долгожданное потепление.
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ИСТОЧНИК KP.RU