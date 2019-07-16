2019-07-16T17:35:44+03:00
Общество

Директор трубчевского психоневрологического интерната пойдет под суд за взятки

По версии следствия, она незаконно получила от предпринимателей почти полмиллиона рублей
Мария Дедкова
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Женщина отрицает факт взятки, но подтверждает получение денег.Женщина отрицает факт взятки, но подтверждает получение денег.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Директор психоневрологического интерната в Трубчевске пойдет под суд за получение взяток.

По версии следствия, в апреле 2016 года женщина договорилась с директором одной из коммерческих фирм о получении денег за договоры о поставке продуктов питания.

По версии следствия, с апреля 2016 года по декабрь 2017 года директор интерната получила 388 тысяч рублей. Деньги передавали при встречах, переводили на банковскую карту – ее либо посредника.

При похожих обстоятельствах другого предпринимателя руководитель взяла больше 204 тысяч рублей.

Еще один бизнесмен передал женщине 16 тысяч рублей за ярмарку на территории интерната.

- В ходе расследования обвиняемая частично признала себя виновной, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Она не отрицает факт поступления на принадлежащую ей банковскую карту денежных средств, вместе с тем, не признает вину в том, что денежные средства ей переводились незаконно в качестве взяток.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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