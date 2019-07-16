Брянцы могут через интернет отследить движение маршрутки №35

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-16T15:54:46+03:00

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Брянцы теперь смогут онлайн следить за движением маршрутки №35. Ее добавили в систему «Умный транспорт». Все машины оборудовали системами ГЛОНАСС.

- Теперь жители города смогут просматривать маршрут следования и расчетное время прибытия на остановку общественного транспорта с точностью до одной минуты, - пишут в группе "Брянский автобус". - А так же получать оперативную и достоверную информацию о пробках на дорогах Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU