Брянцы могут через интернет отследить движение маршрутки №35
Машины оборудовали системой ГЛОНАСС
Маршрутку добавили в систему «Умный транспорт».Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянцы теперь смогут онлайн следить за движением маршрутки №35. Ее добавили в систему «Умный транспорт». Все машины оборудовали системами ГЛОНАСС.
- Теперь жители города смогут просматривать маршрут следования и расчетное время прибытия на остановку общественного транспорта с точностью до одной минуты, - пишут в группе "Брянский автобус". - А так же получать оперативную и достоверную информацию о пробках на дорогах Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU