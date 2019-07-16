Брянское «Динамо» откроет сезон игрой с саратовским «Соколом»

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-16T15:25:21+03:00

"Динамовцы" будут играть в гостях. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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Футболисты брянского «Динамо» узнали своего соперника в первом матче сезона. Сине-белые встретятся на поле с игроками саратовского «Салюта».

Первая игра в этом сезоне состоится уже 16 июля. Первый домашний матч сине-белые проведут 24 июля в среду. Брянская команда будет принимать волгоградский «Ротор-2».

В Кубке России брянские футболисты начнут выступление с 1/128 финала, сообщают на официальном сайте клуба. Соперником станет ФК "Калуга". Игра состоится в Брянске 28 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU