2019-07-16T15:25:21+03:00
Общество

Брянское «Динамо» откроет сезон игрой с саратовским «Соколом»

Матч состоится 16 июля
Мария Дедкова
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"Динамовцы" будут играть в гостях."Динамовцы" будут играть в гостях.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Футболисты брянского «Динамо» узнали своего соперника в первом матче сезона. Сине-белые встретятся на поле с игроками саратовского «Салюта».

Первая игра в этом сезоне состоится уже 16 июля. Первый домашний матч сине-белые проведут 24 июля в среду. Брянская команда будет принимать волгоградский «Ротор-2».

В Кубке России брянские футболисты начнут выступление с 1/128 финала, сообщают на официальном сайте клуба. Соперником станет ФК "Калуга". Игра состоится в Брянске 28 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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