2019-07-16T15:00:11+03:00
Происшествия

На трассе в Гордеевском районе опрокинулась легковушка: пострадал 17-летний парень

Юношу госпитализировали
Мария Дедкова
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По предварительной информации, автомобилистка не справилась с управлением. Фото: УГИБДД по Брянской областиПо предварительной информации, автомобилистка не справилась с управлением. Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Гордеевском районе перевернулась "Лада". Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 15 июля, около 15.30 на 43-м километре автодороги «Клинцы-Красная Гора».

- По предварительной информации, 43-летняя автомобилистка за рулем "Лады Гранты" не справилась с управлением, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Машина съехала в кювет, где опрокинулась.

В ДТП пострадал 17-летний пассажир легковушки. Парня с травмой живота и ссадинами госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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