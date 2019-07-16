Брянцы предложили облагородить коммуникационные шкафы

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-16T14:44:38+03:00

С компанией-владельцем объектов брянцы уже договорились. Фото: vk.com, "Брянский урбанист"

На первом из них хотят изобразить Александра Белла

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В Брянске энтузиасты предложили облагородить коммуникационные шкафы. Начать активисты хотят с щитка у первого корпуса БГТУ.

- По эскизу на первом шкафу будет изображен Александр Белл - ученый, один из основоположников телефонии,- пишут у своей группе в социальных сетях брянцы. - На втором его изобретение - телефон.

Активисты считают, что такой шкаф не будет изуродован рекламой. Он станет местной достопримечательностью.

С компанией-владельцем объектов брянцы уже договорились. По их словам, осталось найти лишь художника.

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ИСТОЧНИК KP.RU