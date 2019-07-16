Брянцы предложили облагородить коммуникационные шкафы
На первом из них хотят изобразить Александра Белла
С компанией-владельцем объектов брянцы уже договорились. Фото: vk.com, "Брянский урбанист"
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В Брянске энтузиасты предложили облагородить коммуникационные шкафы. Начать активисты хотят с щитка у первого корпуса БГТУ.
- По эскизу на первом шкафу будет изображен Александр Белл - ученый, один из основоположников телефонии,- пишут у своей группе в социальных сетях брянцы. - На втором его изобретение - телефон.
Активисты считают, что такой шкаф не будет изуродован рекламой. Он станет местной достопримечательностью.
С компанией-владельцем объектов брянцы уже договорились. По их словам, осталось найти лишь художника.
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ИСТОЧНИК KP.RU