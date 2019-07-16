Жители Дятькова помогли лебедю выбраться из рыболовных снастей
Жителя брянского города Дятькова помогли лебедю выбраться из рыболовных статей. Клич о помощь местные жители кинули в соцсетях. На озере в поселке Дружба неподалеку от города самка лебедя запуталась в рыболовной леске с крючком.
Птица четыре дня была в западне. На помощь ей поспешили рыбаки, егерь, инспектор леса и неравнодушные жителя Дятькова. В выходной день они помогли птице выпутаться из ловушки. Обработали рану и накормили все семейство.
Дикие лебеди поселились на озере в поселке уже давно, они перестали пугаться людей и с удовольствием принимали угощение. В снасти попалась самка, у которой на попечении находятся семь птенцов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU