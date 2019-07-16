2019-07-16T14:40:47+03:00
Общество

Жители Дятькова помогли лебедю выбраться из рыболовных снастей

Птица четверо суток находилась в западне
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Анна Долудо.Фото: vk.com, Анна Долудо.
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Жителя брянского города Дятькова помогли лебедю выбраться из рыболовных статей. Клич о помощь местные жители кинули в соцсетях. На озере в поселке Дружба неподалеку от города самка лебедя запуталась в рыболовной леске с крючком.

Птица четыре дня была в западне. На помощь ей поспешили рыбаки, егерь, инспектор леса и неравнодушные жителя Дятькова. В выходной день они помогли птице выпутаться из ловушки. Обработали рану и накормили все семейство.

Дикие лебеди поселились на озере в поселке уже давно, они перестали пугаться людей и с удовольствием принимали угощение. В снасти попалась самка, у которой на попечении находятся семь птенцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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