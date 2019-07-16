В Почепе ко Дню города отремонтируют парк
Здесь появятся новые аттракционы и кованые фонари
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В городском парке Почепа начался ремонт. Здесь появятся новые аттракционы и кованые фонари, сообщает газета "Почепское слово".
Строители готовят площадку для аттракционов. На ней установят карусели «Медуза» и «Фантазия». Покататься на них смогут посетители разных возрастов.
Работы обещали закончить к сентябрю. 21 числа в Почепе будут отмечать День города.
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ИСТОЧНИК KP.RU