В Почепе ко Дню города отремонтируют парк

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-16T13:45:11+03:00

Здесь появятся новые аттракционы и кованые фонари

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В городском парке Почепа начался ремонт. Здесь появятся новые аттракционы и кованые фонари, сообщает газета "Почепское слово".

Строители готовят площадку для аттракционов. На ней установят карусели «Медуза» и «Фантазия». Покататься на них смогут посетители разных возрастов.

Работы обещали закончить к сентябрю. 21 числа в Почепе будут отмечать День города.

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ИСТОЧНИК KP.RU