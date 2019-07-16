2019-07-16T13:14:26+03:00
Общество

Брянские полицейские провели летний праздник

Он был посвящен 75-летию образования управления
Мария Дедкова
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В спортивных состязаниях поучаствовали 15 команд.В спортивных состязаниях поучаствовали 15 команд.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Брянские полицейские провели праздник, посвященный 75-летию образования регионального управления МВД.

Он состоялся 13 июля в Белых Берегах. В спортивных состязаниях поучаствовали 15 команд.

В программу вошли: гиревой спорт, футбольное пенальти, комплексная эстафета,городки, петанк, перетягивание каната, «силовой экстрим», дартс, бои на бревне и другие виды спорта.

Для детей провели «Веселые старты» с конкурсами и призами, рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Участники соревнований, занявшие призовые места в личном зачете, получили ценные подарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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