Брянские полицейские провели летний праздник

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-16T13:14:26+03:00

В спортивных состязаниях поучаствовали 15 команд. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Он был посвящен 75-летию образования управления

Изменить размер текста: A A

Брянские полицейские провели праздник, посвященный 75-летию образования регионального управления МВД.

Он состоялся 13 июля в Белых Берегах. В спортивных состязаниях поучаствовали 15 команд.

В программу вошли: гиревой спорт, футбольное пенальти, комплексная эстафета,городки, петанк, перетягивание каната, «силовой экстрим», дартс, бои на бревне и другие виды спорта.

Для детей провели «Веселые старты» с конкурсами и призами, рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Участники соревнований, занявшие призовые места в личном зачете, получили ценные подарки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU