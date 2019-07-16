Брянские полицейские провели летний праздник
Брянские полицейские провели праздник, посвященный 75-летию образования регионального управления МВД.
Он состоялся 13 июля в Белых Берегах. В спортивных состязаниях поучаствовали 15 команд.
В программу вошли: гиревой спорт, футбольное пенальти, комплексная эстафета,городки, петанк, перетягивание каната, «силовой экстрим», дартс, бои на бревне и другие виды спорта.
Для детей провели «Веселые старты» с конкурсами и призами, рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Участники соревнований, занявшие призовые места в личном зачете, получили ценные подарки.
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ИСТОЧНИК KP.RU