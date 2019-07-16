В Брянске пройдет летный праздник в честь Павла Камозина

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-16T12:56:02+03:00

На аэродроме выступят парашютисты, авиамоделисты, в воздух поднимутся самолеты и планеры, на сцене пройдут конкурсы и концерт. Фото: Марина АНТОНОВА

Он будет посвящен 102-й годовщине со дня рождения нашего великого земляка

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В Брянске на аэродроме «Бежица» пройдет праздник в честь летчика Павла Камозина. Уроженец Брянска Павел Камозин стал профессиональным летчиком в 1934 году. Во время Великой Отечественной войны он сбил 35 самолетов противника. В декабре 1943-го подбил фашистский самолет с 18-ю гитлеровскими генералами на борту, которые летели поднимать боевой дух своих подчиненных.

Праздник будет посвящен 102-й годовщине со дня рождения нашего великого земляка, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Для горожан в этот день подготовили праздничную программу. На аэродроме выступят парашютисты, авиамоделисты, в воздух поднимутся самолеты и планеры, на сцене пройдут конкурсы и концерт.

ВАЖНО

До аэродрома «Бежица» можно добраться электричке до станции «Бордовичи», маршрутками №№215, 104 и 161, на личном транспорте - по объездной дороге на Сельцо через деревню Ивановка.

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ИСТОЧНИК KP.RU