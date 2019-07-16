2019-07-16T12:12:29+03:00
Общество

Детскую поликлинику в Фокинском районе сдадут к концу года

Работы начали вести на втором этаже
Мария Дедкова
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На строительство детской поликлиники потратят больше 345 миллионов рублей.На строительство детской поликлиники потратят больше 345 миллионов рублей.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Детскую поликлинику в Фокинском районе Брянска откроют к концу этого года. Об этом рассказали на выездном совещании на объекте.

- Рабочие возвели фундамент, конструкции подвала с перекрытием, выполнили кладку стен на уровне второго этажа, - говорят в пресс-службе правительстве Брянской области. - Также проходит конкурс по закупке оборудования для укомплектования объекта.

Напомним, на строительство детской поликлиники потратят больше 345 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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