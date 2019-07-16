Двух жителей Унечи будут судить за продажу контрафактных сигарет

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-16T11:28:16+03:00

Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в Унечском районном суде. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Двух жителей брянского города Унеча, которым 44 и 45 лет, будут судить за продажу контрафактных сигарет. Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в Унечском районном суде.

По версии следствия, сообщники в прошлом году закупили табачную продукцию без маркировки. Они привезли партию в Унечу. И продавали в магазине «Табачная лавка», который принадлежал одному из фигурантов уголовного дела.

- В августе злоумышленников задержали полицейские, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Правоохранители изъяли больше 68 тысяч пачек сигарет. Стоимость партии оценили в 2,8 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU