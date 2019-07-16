Осужденный за смертельное ДТП в Брянске Сергей Дзюбо обжалует приговор

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-16T11:06:17+03:00

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Осужденный за смертельное ДТП на проспекте Московском в Брянске Сергей Дзюбо обжалует приговор. Адвокаты считают, что существуют обстоятельства автоаварии, которые до сих пор не изучили, сообщает ГТРК «Брянск».

Обвинительный приговор Сергею Дзюбе вынесли в понедельник, 15 июля, в Фокинском районном суде. 33-летнего жителя брянского села Супонево приговорили в шести годам колонии-поселения. На два года Дзюбу лишили водительских прав.

Напомним, смертельная автоавария случилась около полуночи 9 июня 2014 года на остановке «Завод Сельмаш». Водитель автомобиля «Инфинити» ехал по проспекту со скоростью больше 128 километров в час. Он проехал перекресток с улицей Менжинского на красный сигнал светофора. В это время на зеленый свет налево поворачивал автомобиль «Додж». Машины столкнулись.

От удара «Инфинити» вылетел на встречную полосу через разделительный газон и врезался в остановку, на которой стояли люди. 15-летняя девушка и 25-летний парень погибли на месте аварии. Два человека получили травмы, один из них – тяжелые.

Сначала за смертельное ДТП осудили Олесю Сивакову, которой принадлежит машина. Следователи считали, что именно она была за рулем. Последнюю экспертизу провели в ноябре прошлого года. Судя по ней, за рулем сидел Сергей Дзюбо.

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ИСТОЧНИК KP.RU