В Карачеве ищут пропавшего 78-летнего Николая Труцина
Пенсионера не видели с 10 июля
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянской области ищут пропавшего 78-летнего Николая Труцина. Пенсионер пропал 10 июля в Карачеве. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсетях.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы с залысиной, голубые глаза. У пенсионера нет зубов. Во что он был одет, неизвестно.
Если вы видели Николая Труцина или знаете, где он находится, сообщите полицейским и добровольцам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU