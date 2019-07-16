2019-07-16T10:29:55+03:00
Происшествия

В Карачеве ищут пропавшего 78-летнего Николая Труцина

Пенсионера не видели с 10 июля
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянской области ищут пропавшего 78-летнего Николая Труцина. Пенсионер пропал 10 июля в Карачеве. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсетях.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы с залысиной, голубые глаза. У пенсионера нет зубов. Во что он был одет, неизвестно.

Если вы видели Николая Труцина или знаете, где он находится, сообщите полицейским и добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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