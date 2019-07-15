В Карачевском районе обезвредили минометную мину времен войны
Взрывоопасный предмет нашли у села Одрино
Изменить размер текста:
В Карачесвком районе в понедельник, 15 июля, обезвредили минометную мину калибра 82 миллиметра времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет нашли у села Одрино, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
На место выехали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра. Около полудня спасатели изъяли и обезвредили боеприпас, который пролежал в земле больше 75 лет.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU