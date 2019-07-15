2019-07-15T18:29:33+03:00
Общество

В Карачевском районе обезвредили минометную мину времен войны

Взрывоопасный предмет нашли у села Одрино
Марина АНТОНОВА
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В Карачесвком районе в понедельник, 15 июля, обезвредили минометную мину калибра 82 миллиметра времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет нашли у села Одрино, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра. Около полудня спасатели изъяли и обезвредили боеприпас, который пролежал в земле больше 75 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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