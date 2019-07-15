Брянский боец Виталий Минаков анонсировал новый бой
Спортсмен пообещал поделиться подробностями в ближайшее время
Виталий Минаков заявил, что уже подписал контракт на поединок. Фото: официальный сайт Bellator
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Брянский боец Виталий Минаков объявил, что снова выйдет на ринг. Очередной бой спортсмен проанонсировал у себя в социальных сетях. Виталий Минаков заявил, что уже подписал контракт на поединок. Все остальные подробности брянец пообещал рассказать позже.
Напомним, в последнем бою Виталий Минаков проигрывал французу Чейку Конго. После этого нашему земляку сделали операции на плече и колене.
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ИСТОЧНИК KP.RU