Брянцев будут штрафовать за оставленные во дворах неисправные машины

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-15T18:06:06+03:00

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Жителей Брянской области планируют штрафовать за оставленные во дворах неисправные автомобили. Соответствующие поправки в законы «Об административных правонарушениях на территории Брянской области» и «О защите зеленых насаждений» обсудили в комитете облдумы по законодательству и местному самоуправлению.

По новым правилам будет запрещено размещать разукомплектованные транспортные средства в парках, садах, скверах, на бульварах, детских и спортивных площадках, газонах и других объектах возле зеленых зон. Штраф для владельцев авто составит от тысячи до двух с половиной тысяч рублей. Должностные лица обязаны будут заплатить от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, юридические фирмы - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Поправки в закон должны принять депутаты облдумы, а затем подписать губернатор. После этого они вступят в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU