Брянцы заплатили за полгода 26,7 миллиарда рублей налогов

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-15T17:40:24+03:00

Это почти на треть больше, чем год назад

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Жители Брянской области за полгода заплатили 26,7 миллиарда рублей налогов. Это на 29,9 процента больше, чем за тот же период в прошлом году.

- На 11 процентов выросли поступления в областной и местные бюджеты, - говорят в пресс-службе УФНС России по Брянской области. - За шесть месяцев эта сумма составили 15 миллиардов рублей. Почти половина – 7 миллиардов рублей – налоги на доходы физических лиц.

Предприятия заплатили на три процента больше налога на прибыль. Поступления за шесть месяцев составили 3,5 миллиарда рублей.

В федеральный бюджет Брянская область перечислила 11,7 миллиарда рублей. Это на 66 процентов больше, чем за первые полгода в 2018 году. Большая часть – это НДС, который увеличился с начала года.

В три раза больше денег стало приходить в бюджет от акцизов. 2,4 миллиарда рублей поступило за полгода.

За первое полугодие 2019 года брянцы заплатили 13,6 миллиарда рублей страховых взносов. Это на 8 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU