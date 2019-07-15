2019-07-15T17:33:24+03:00
Звезды

Жителей города пригласили на пешеходную экскурсию «Тютчев и Брянск»

Мария Дедкова
Поделиться:
Горожане узнают историю памятника нашему земляку.Горожане узнают историю памятника нашему земляку.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

Горожан пригласили на бесплатную пешеходную экскурсию "Тютчев и Брянск" в субботу, 20 июля.

Экскурсантам расскажут о том, что объединяет Федора Тютчева и Брянщину, о том, как поэт посещал город, узнают брянцы о создании монумента нашему земляку. А также прочтут стихи, которые Федор Иванович написал в наших краях.Экскурсия начнется в 12.00 у входа в краеведческий музей.

Условия проведения и записи участников на экскурсии можно узнать в группе проекта «Сохраним вместе» Брянского отделения ВООПиК (0+).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24