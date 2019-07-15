Жителей города пригласили на пешеходную экскурсию «Тютчев и Брянск»

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-15T17:33:24+03:00

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Горожан пригласили на бесплатную пешеходную экскурсию "Тютчев и Брянск" в субботу, 20 июля.

Экскурсантам расскажут о том, что объединяет Федора Тютчева и Брянщину, о том, как поэт посещал город, узнают брянцы о создании монумента нашему земляку. А также прочтут стихи, которые Федор Иванович написал в наших краях.Экскурсия начнется в 12.00 у входа в краеведческий музей.

Условия проведения и записи участников на экскурсии можно узнать в группе проекта «Сохраним вместе» Брянского отделения ВООПиК (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU