На брянской границе задержали украинца, находящегося в федеральном розыске
На мужчину завели уголовное дело
При себе из документов у мужчины оказались справка об освобождении и свидетельство о рождении.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Суземском районе задержали гражданина Украины. Иностранец находился в федеральном розыске.
При себе из документов у мужчины оказались справка об освобождении и свидетельство о рождении.
- Гражданин сопредельного государства находится в федеральном розыске за незаконное приобретение, хранение наркотических средств, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления Брянской области. - После проверки на иностранца завели уголовное дело по статье "Покушение на незаконное пересечение государственной границы".
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ИСТОЧНИК KP.RU