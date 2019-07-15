На брянской границе задержали украинца, находящегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-15T17:15:45+03:00

При себе из документов у мужчины оказались справка об освобождении и свидетельство о рождении. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Суземском районе задержали гражданина Украины. Иностранец находился в федеральном розыске.

При себе из документов у мужчины оказались справка об освобождении и свидетельство о рождении.

- Гражданин сопредельного государства находится в федеральном розыске за незаконное приобретение, хранение наркотических средств, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления Брянской области. - После проверки на иностранца завели уголовное дело по статье "Покушение на незаконное пересечение государственной границы".

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ИСТОЧНИК KP.RU