2019-07-15T17:15:45+03:00
Общество

На брянской границе задержали украинца, находящегося в федеральном розыске

На мужчину завели уголовное дело
Мария Дедкова
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При себе из документов у мужчины оказались справка об освобождении и свидетельство о рождении.При себе из документов у мужчины оказались справка об освобождении и свидетельство о рождении.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Суземском районе задержали гражданина Украины. Иностранец находился в федеральном розыске.

При себе из документов у мужчины оказались справка об освобождении и свидетельство о рождении.

- Гражданин сопредельного государства находится в федеральном розыске за незаконное приобретение, хранение наркотических средств, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления Брянской области. - После проверки на иностранца завели уголовное дело по статье "Покушение на незаконное пересечение государственной границы".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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