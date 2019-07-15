2019-07-15T16:53:51+03:00
Общество

Брянцы рассказали о разрухе в общежитии на улице Калинина

Местные жители пожаловались, что живут в нечеловеческих условиях
Мария Дедкова
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Горожане опубликовали в социальных сетях фотографии своего жилища. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Горожане опубликовали в социальных сетях фотографии своего жилища. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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Жители дома № 121 на улице Калинина в Брянске пожаловались на разруху в доме. Горожане опубликовали в социальных сетях фотографии своего жилища.

- На все общежитие один рабочий унитаз, канализация уже давным давно забита и не чистится, вонь стоит ужасная, - пишет автор снимков. - Куда идти, к кому обращаться за помощью? Весь ужас не передать на фото, но в таких условиях живут семьи с детьми и пожилые люди.

В комментариях осудили автора поста. Брянцы считают, что жильцы могли бы сделать генеральную уборку и небольшой ремонт своими силами.

Брянцы считают, что жильцы могли бы сделать генеральную уборку и небольшой ремонт своими силами. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

Брянцы считают, что жильцы могли бы сделать генеральную уборку и небольшой ремонт своими силами. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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