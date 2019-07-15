2019-07-15T16:26:20+03:00
Общество

Мы за чистую Брянщину!

Мария Иванова
Поделиться:
Неравнодушные жители нашего города, которые очищают от мусора зоны отдыха и борются с несанкционированными свалкамиНеравнодушные жители нашего города, которые очищают от мусора зоны отдыха и борются с несанкционированными свалками
Изменить размер текста:

В минувшую субботу совместными усилиями волонтеров и компании «Чистая планета» была очищена от мусора зеленая территория около озера Чертовица в роще Соловьи.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области ОАО «Чистая планета» продолжает помогать общественному движению «Чистый Брянск» в рамках подписанного двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Партнеры нашей компании – неравнодушные жители нашего города, которые в свободное от работы и учебы время очищают от мусора зоны отдыха и борются с несанкционированными свалками. В этот раз в экологической акции приняли участие 18 человек. За три часа работы волонтеры собрали два бункера мусора, которые были транспортированы на полигон за счет регионального оператора по обращению с ТКО на территории Брянской области.

Также компания «Чистая планета» обеспечивает активистов экологического общественного движения «Чистый Брянск» хозяйственными перчатками и мешками для сбора отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Карачевском районе обезвредили минометную мину времен войны
Брянский боец Виталий Минаков анонсировал новый бой
Брянские спортсменки разыграли кубок области по волейболу
Брянцев будут штрафовать за оставленные во дворах неисправные машины
Брянцы заплатили за полгода 26,7 миллиарда рублей налогов
Жителей города пригласили на пешеходную экскурсию «Тютчев и Брянск»
На брянской границе задержали украинца, находящегося в федеральном розыске
Брянцы рассказали о разрухе в общежитии на улице Калинина
В Трубчевском районе утонул четырехлетний ребенок
На трассе под Брянском опрокинулась иномарка: пострадали два человека
Брянский инженер-самоучка собрал плавающий вездеход
В Володарском районе Брянска на две недели понизят напор воды
В Новозыбкове добровольцы обустроили пляж