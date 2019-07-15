Мы за чистую Брянщину!

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-15T16:26:20+03:00

Неравнодушные жители нашего города, которые очищают от мусора зоны отдыха и борются с несанкционированными свалками

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В минувшую субботу совместными усилиями волонтеров и компании «Чистая планета» была очищена от мусора зеленая территория около озера Чертовица в роще Соловьи.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области ОАО «Чистая планета» продолжает помогать общественному движению «Чистый Брянск» в рамках подписанного двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Партнеры нашей компании – неравнодушные жители нашего города, которые в свободное от работы и учебы время очищают от мусора зоны отдыха и борются с несанкционированными свалками. В этот раз в экологической акции приняли участие 18 человек. За три часа работы волонтеры собрали два бункера мусора, которые были транспортированы на полигон за счет регионального оператора по обращению с ТКО на территории Брянской области.

Также компания «Чистая планета» обеспечивает активистов экологического общественного движения «Чистый Брянск» хозяйственными перчатками и мешками для сбора отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU