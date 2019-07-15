2019-07-15T15:45:13+03:00
Происшествия

На трассе под Брянском опрокинулась иномарка: пострадали два человека

Автомобилистку госпитализировали
Мария Дедкова
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37-летняя женщина за рулем "Хендай Солярис" отвлеклась от управления и съехала в кювет. Фото: УГИБДД по Брянской области37-летняя женщина за рулем "Хендай Солярис" отвлеклась от управления и съехала в кювет. Фото: УГИБДД по Брянской области
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На трассе М-3 в Брянском районе опрокинулась иномарка. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 14 июля, около 19.45, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем "Хендай Солярис" отвлеклась от управления и съехала в кювет. Там машина опрокинулась.

Автомобилистку с диагнозом "сочетанная травма, ушиб легких, пневмоторакс, тупая травма живота, сотрясение мозга, переломы крестца и костей носа" госпитализировали.

57-летняя пассажирка получила травму головы, сотрясение мозга и ушиб позвоночника. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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