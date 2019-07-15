В Володарском районе Брянска на две недели понизят напор воды
На водозаборе пройдут работы
Ограничение будет длиться с 15 по 29 июля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Володарском районе на две недели понизят напор воды. Ограничение будет длиться с 15 по 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Это связано с проведением плановых работ по очистке резервуаров чистой воды на водозаборе «Деповской».
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ИСТОЧНИК KP.RU