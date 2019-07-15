Брянский самбист Артем Осипенко стал победителем командного кубка мира

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-15T14:13:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянец Артем Осипенко стал победителем командного кубка мира по самбо.

Соревнования проходили в Улан-Баторе. В турнире поучаствовали сборные большинства стран мира. Каждую команду представляли по три женщины, три мужчины по спортивному самбо и три мужчины по боевому самбо.

В весовой категории свыше 100 килограммов выступал брянец Артем Осипенко, сообщают в брянском центре спортивной подготовки. Все свои поединки спортсмен выиграл.

Бронзовыми призерами турнира стали сборные Беларуси и Китая.

Команда победителей получила 30 тысяч долларов, второе место - 20 тысяч, третье место - 10 тысяч.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU