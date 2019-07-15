В Брянской области собираются уменьшить транспортный налог для многодетных семей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-15T12:38:23+03:00

Льготы будут предоставлять одному из родителей, на которого записано транспортное средство. Фото: Игорь ЛИФАНОВ

Изменить размер текста: A A

В Брянской области планируют уменьшить транспортный налог для многодетных семей. Льготы будут предоставлять одному из родителей, на которого записано транспортное средство с мощностью двигателя меньше 200 лошадиных сил. Это может быть автомобиль, мотоцикл, мотороллер, автобус или трактор.

Депутаты единогласно поддержали законопроект, который предложил комитет по бюджету, налогам и экономической политике, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

В регионе живет 12 тысяч многодетных семей. Это будет еще одной мерой социальной поддержки этой категории населения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU