2019-07-15T12:38:23+03:00
Общество

В Брянской области собираются уменьшить транспортный налог для многодетных семей

Законопроект одобрили депутаты облдумы
Марина АНТОНОВА
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Льготы будут предоставлять одному из родителей, на которого записано транспортное средство.Льготы будут предоставлять одному из родителей, на которого записано транспортное средство.Фото: Игорь ЛИФАНОВ
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В Брянской области планируют уменьшить транспортный налог для многодетных семей. Льготы будут предоставлять одному из родителей, на которого записано транспортное средство с мощностью двигателя меньше 200 лошадиных сил. Это может быть автомобиль, мотоцикл, мотороллер, автобус или трактор.

Депутаты единогласно поддержали законопроект, который предложил комитет по бюджету, налогам и экономической политике, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

В регионе живет 12 тысяч многодетных семей. Это будет еще одной мерой социальной поддержки этой категории населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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