В Брянской области собираются уменьшить транспортный налог для многодетных семей
В Брянской области планируют уменьшить транспортный налог для многодетных семей. Льготы будут предоставлять одному из родителей, на которого записано транспортное средство с мощностью двигателя меньше 200 лошадиных сил. Это может быть автомобиль, мотоцикл, мотороллер, автобус или трактор.
Депутаты единогласно поддержали законопроект, который предложил комитет по бюджету, налогам и экономической политике, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.
В регионе живет 12 тысяч многодетных семей. Это будет еще одной мерой социальной поддержки этой категории населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU