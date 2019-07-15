В Брянской области построят 11 спортивных площадок

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-15T12:20:36+03:00

Они появятся во дворах жилых домов и школ

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В Брянской области в этом году создадут и оборудуют 11 малобюджетных спортивных площадок. Они появятся во дворах жилых домов и учебных заведениях. Площадки оборудуют в первую очередь в тех муниципалитетах, где созданы центры тестирования ГТО.

Большая часть финансирования поступит из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт – норма жизни» – это 34 миллиона рублей. Еще один миллион рублей выделят из областного и местных бюджетов.

В следующие два года возведут еще 10 подобных спортивных сооружений.

Другие площадки возведут по программе инициативного бюджетирования, сообщают в пресс-службе облдумы. Спортивные объекты появятся в Трубчевске, Унечском районе, Навлинской гимназии №1, деревне Чичиково и селе Пролысово в Навлинском районе. Скейт-парк построят на Кургане Бессмертия в Брянске.

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ИСТОЧНИК KP.RU