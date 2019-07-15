2019-07-15T11:52:19+03:00
Звезды

В Брянской области прошел фестиваль «Севская частушка»

На праздник приехали 25 участников
Мария Дедкова
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На днях в Брянской области прошел фестиваль «Севская частушка» и 19-й конкурс «Играй, гармонь». Эти праздники посвящены памяти известной собирательницы севского фольклора Ольге Славяниной, сообщает газета "Севская правда".

В этом году в фестивале поучаствовали 25 творческих коллективов из Брянской, Курской областей и Гомеля.

Все поселения Севского района представили свои подворья на тему русских народных сказок. Они приготовили театрализованную встречу гостей и миниатюры.

В центральном парке, а позже и на городской площади, работали игровые площадки, аттракционы и торговые ряды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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