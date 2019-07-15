2019-07-15T11:37:25+03:00
Общество

Погарскую чиновницу осудили за махинации с субсидиями

Бывшая госслужащая получила условный срок
Мария Дедкова
Поделиться:
Приговор суда пока не вступил в законную силу.Приговор суда пока не вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Жительницу Погарского района осудили за аферу с субсидией на ЖКХ .

В суде выяснили, что чиновница использовала свое служебное положение.

Ведущий специалист по исполнению бюджетного процесса сельской администрации Погарского района исполняла обязанности главного бухгалтера сельской администрации.

- Чиновница знала, что ее семья не имеет оснований для получения субсидий как малоимущая семья, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но женщина подготовила справки, в которые внесла ложные сведения о суммах начисленной зарплаты. Таким образом она незаконно получила 23,8 тысячи рублей.

Подсудимая вину признала полностью. Суд учел это и назначил ей наказание год и семь месяцев лишения свободы условно. Кроме того, жительница Погарского района не сможет занимать должности в органах власти.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Володарском районе Брянска на две недели понизят напор воды
В Новозыбкове добровольцы обустроили пляж
Брянский самбист Артем Осипенко стал победителем командного кубка мира
В Брянской области собираются уменьшить транспортный налог для многодетных семей
В Брянской области построят 11 спортивных площадок
В Брянской области прошел фестиваль «Севская частушка»
В Брянске переместили остановку «Областная больница»
На трассе в Дятьковском районе столкнулись автобус и легковушка
Брянским компаниям предложили новый способ поиска сотрудников
В Фокинском районе Брянска инвалид оказался запертым в собственном доме
В сквере Карла Маркса в Брянске начали вырубать деревья
На парковке у автовокзала в Брянске сбили 10-летнего школьника
В Брянске прошел фестиваль еды
В брянском театре кукол перекладывают плитку
На карачевском предприятии скрыли долги по зарплате
Пять человек пострадали в автоварии в Клинцовском районе
В Брянской области построят геномный ценр
Стали известны подробности страшного ДТП в Навлинском районе
В Мглинском районе водитель иномарки насмерть сбил 18-летнюю девушку
Брянская фирма задолжала работникам около двух миллионов рублей
На улице Романа Брянского посреди двора поставили ворота