Погарскую чиновницу осудили за махинации с субсидиями

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-15T11:37:25+03:00

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Жительницу Погарского района осудили за аферу с субсидией на ЖКХ .

В суде выяснили, что чиновница использовала свое служебное положение.

Ведущий специалист по исполнению бюджетного процесса сельской администрации Погарского района исполняла обязанности главного бухгалтера сельской администрации.

- Чиновница знала, что ее семья не имеет оснований для получения субсидий как малоимущая семья, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но женщина подготовила справки, в которые внесла ложные сведения о суммах начисленной зарплаты. Таким образом она незаконно получила 23,8 тысячи рублей.

Подсудимая вину признала полностью. Суд учел это и назначил ей наказание год и семь месяцев лишения свободы условно. Кроме того, жительница Погарского района не сможет занимать должности в органах власти.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU