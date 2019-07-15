Погарскую чиновницу осудили за махинации с субсидиями
Жительницу Погарского района осудили за аферу с субсидией на ЖКХ .
В суде выяснили, что чиновница использовала свое служебное положение.
Ведущий специалист по исполнению бюджетного процесса сельской администрации Погарского района исполняла обязанности главного бухгалтера сельской администрации.
- Чиновница знала, что ее семья не имеет оснований для получения субсидий как малоимущая семья, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но женщина подготовила справки, в которые внесла ложные сведения о суммах начисленной зарплаты. Таким образом она незаконно получила 23,8 тысячи рублей.
Подсудимая вину признала полностью. Суд учел это и назначил ей наказание год и семь месяцев лишения свободы условно. Кроме того, жительница Погарского района не сможет занимать должности в органах власти.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU