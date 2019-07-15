В Брянске переместили остановку «Областная больница»
На участке у перекрестка поставили забор
Остановку перенесли в карман. Фото: vk.com , "Интерактивный Брянск"
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В Брянске на несколько метров перенесли остановку общественного транспорта "Областная больница".
Раньше она находилась почти на перекрестке улицы Спартаковской и проспекта Станке Дмитрова. Останавливающие маршрутки и автобусы перекрывали пешеходный переход.
Теперь, как пишут в соцсетях, остановку перенесли в карман, а у перекрестка поставили забор.
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ИСТОЧНИК KP.RU