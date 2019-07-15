В Брянске переместили остановку «Областная больница»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-15T11:09:11+03:00

На участке у перекрестка поставили забор

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В Брянске на несколько метров перенесли остановку общественного транспорта "Областная больница".

Раньше она находилась почти на перекрестке улицы Спартаковской и проспекта Станке Дмитрова. Останавливающие маршрутки и автобусы перекрывали пешеходный переход.

Теперь, как пишут в соцсетях, остановку перенесли в карман, а у перекрестка поставили забор.

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ИСТОЧНИК KP.RU