2019-07-15T11:09:11+03:00
Общество

В Брянске переместили остановку «Областная больница»

На участке у перекрестка поставили забор
Мария Дедкова
Поделиться:
Остановку перенесли в карман. Фото: vk.com , "Интерактивный Брянск"Остановку перенесли в карман. Фото: vk.com , "Интерактивный Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянске на несколько метров перенесли остановку общественного транспорта "Областная больница".

Раньше она находилась почти на перекрестке улицы Спартаковской и проспекта Станке Дмитрова. Останавливающие маршрутки и автобусы перекрывали пешеходный переход.

Теперь, как пишут в соцсетях, остановку перенесли в карман, а у перекрестка поставили забор.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Володарском районе Брянска на две недели понизят напор воды
В Новозыбкове добровольцы обустроили пляж
Брянский самбист Артем Осипенко стал победителем командного кубка мира
В Брянской области собираются уменьшить транспортный налог для многодетных семей
В Брянской области построят 11 спортивных площадок
В Брянской области прошел фестиваль «Севская частушка»
Погарскую чиновницу осудили за махинации с субсидиями
На трассе в Дятьковском районе столкнулись автобус и легковушка
Брянским компаниям предложили новый способ поиска сотрудников
В Фокинском районе Брянска инвалид оказался запертым в собственном доме
В сквере Карла Маркса в Брянске начали вырубать деревья
На парковке у автовокзала в Брянске сбили 10-летнего школьника
В Брянске прошел фестиваль еды
В брянском театре кукол перекладывают плитку
На карачевском предприятии скрыли долги по зарплате
Пять человек пострадали в автоварии в Клинцовском районе
В Брянской области построят геномный ценр
Стали известны подробности страшного ДТП в Навлинском районе
В Мглинском районе водитель иномарки насмерть сбил 18-летнюю девушку
Брянская фирма задолжала работникам около двух миллионов рублей
На улице Романа Брянского посреди двора поставили ворота