На трассе в Дятьковском районе столкнулись автобус и легковушка

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-15T10:44:08+03:00

Всех пострадавших госпитализировали. Фото: УГИБДД по Брянской области

В ДТП пострадали пять человек

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На трассе в Дятьковском районе в воскресенье, 13 июля, произошло крупное ДТП. Около 21.36 здесь столкнулись автобус и легковой автомобиль.

- 48-летний водитель автобуса "Хендай" на перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении ГАЗели-31105, под управлением 52-летнего водителя, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Машины столкнулись. В ДТП пострадали пять человек.

У 48-летнего водителя автобуса диагностировали открытую черепно-мозговую травму и рану головы. 52-летний водитель ГАЗели также получил травму головы и сломал челюсть.

60-летний пассажир легковушки сломал ребра и поранил ногу. Его 57-летняя спутница получила множественные ушибы.

Еще одна 66-летняя пассажирка ГАЗели сломала бедра и плечо.

Всех пострадавших госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU