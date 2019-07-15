2019-07-15T10:39:46+03:00
Общество

Брянским компаниям предложили новый способ поиска сотрудников

Студенты должны будут решать реальные задачи при создании дипломных работ
Марина АНТОНОВА
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К 1 сентября на платформе разместят около 3000 кейсов.К 1 сентября на платформе разместят около 3000 кейсов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Брянским компаниям и органам власти предложили новый способ поиска сотрудников. На платформе «Профстажировка 2.0» они должны разместить несколько заданий из своей практики. На их основе студенты будут писать курсовые и дипломные работы. Авторы лучших проектов получат возможность стажироваться и практиковаться в организациях.

На платформе разместили больше 1000 кейсов около 300 российских компаний, сообщают в пресс-службе брянского отделения ОНФ. Среди них и брянские фирмы, заводы и производители: АО «Группа Кремний ЭЛ», ПАО «Стрела», АО «Пролетарий», ООО «ТК «Мираторг», ООО «Брянский бройлер» и Брянский государственный технический университет.

Студенты смогут решать задания, начиная с 1 сентября. К этому времени на платформе планируют разместить около трех тысяч кейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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