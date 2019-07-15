В Фокинском районе Брянска инвалид оказался запертым в собственном доме
В Фокинском районе Брянске инвалид не мог выйти из дома. Все потому, что съезд с подъезда не был оборудован.
- Вход в подъезд № 3 многоквартирного дома № 48 на улице Белорусской не обеспечивает возможность беспрепятственного передвижения для маломобильных групп населения, -говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А также не имеет поручней. В этой связи инвалид, проживающий в доме и передвигающийся на инвалидной коляске, не имеет возможности самостоятельно выйти за пределы квартиры.
Директору управляющей компании внесли представление, потребовав устранить нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU