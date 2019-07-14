В сквере Карла Маркса в Брянске начали вырубать деревья

СЕГОДНЯ 22:23 2019-07-14T22:24:48+03:00

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В сквере Карла Маркса начали пилить деревья. Фотографии выложили горожане в социальных сетях.

Раньше брянцы уже выражали недовольство тем, что в сквере вырубят деревья. Тогда власти города пообещали, что во время ремонта будут вырубать только больные деревья.

Специальная комиссия насчитала их девять штук. На их месте пообещали посадить новые деревья.

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ИСТОЧНИК KP.RU