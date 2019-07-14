В Брянске прошел фестиваль еды
Праздник прошел 14 июля на набережной
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В Брянске в воскресенье, 14 июля состоялся фестиваль еды. Праздник прошел на набережной.
Предприятия общественного питания представили свою продукцию.
Для гостей организовали мастер-классы, кулинарные поединки, бесплатные дегустации и детские развлечения.
Главным сюрпризом праздника стал розыгрыш велосипеда.
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ИСТОЧНИК KP.RU