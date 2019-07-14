В Брянске прошел фестиваль еды

СЕГОДНЯ 19:19 2019-07-14T19:19:10+03:00

Праздник прошел 14 июля на набережной

Изменить размер текста: A A

В Брянске в воскресенье, 14 июля состоялся фестиваль еды. Праздник прошел на набережной.

Предприятия общественного питания представили свою продукцию.

Для гостей организовали мастер-классы, кулинарные поединки, бесплатные дегустации и детские развлечения.

Главным сюрпризом праздника стал розыгрыш велосипеда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU