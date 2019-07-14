В брянском театре кукол перекладывают плитку

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-14T17:59:58+03:00

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В Володарском районе Брянска перекладывают плитку в театре кукол. Работы ведут на крыльце и пандусе. Фотографии опубликовали в социальных сетях.

Напомним, отремонтированное здание театра кукол в Брянске сдали в конце декабря прошлого года. Спектакли в нем начали показывать в феврале. В марте плитка на крыльце уже отваливалась. Тогда ее перекладывали за счет подрядчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU