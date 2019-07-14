В брянском театре кукол перекладывают плитку
Работы ведут на крыльце
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Володарском районе Брянска перекладывают плитку в театре кукол. Работы ведут на крыльце и пандусе. Фотографии опубликовали в социальных сетях.
Напомним, отремонтированное здание театра кукол в Брянске сдали в конце декабря прошлого года. Спектакли в нем начали показывать в феврале. В марте плитка на крыльце уже отваливалась. Тогда ее перекладывали за счет подрядчика.
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ИСТОЧНИК KP.RU